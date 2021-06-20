Швейцария — Турция: прямой эфир матча Евро-2020, смотреть онлайн 20 июня, по какому каналу
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20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Швейцария — Турция. Начало игры — в 19:00 мск.
Матч состоится в Баку (Азербайджан). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех Турции оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.95.
Букмекеры считают, что матч Швейцария — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
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