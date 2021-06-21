Украина – Австрия: прогноз Алексея Андронова на игру Евро-2020

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина – Австрия в 3-м туре группового этапа Евро-2020.

Ставка: обе забьют за 2.06.



«Стартует 3-й тур группового раунда чемпионата Европы. Одна из игры – встреча Украины и Австрии.



В этой группе уже многое понятно. Нидерланды выиграли группу. Северная Македония точно турнир покидает, а вот Украина и Австрия должны разобраться между собой, кто займет второе место, а кто — третье.



Ничья устраивает обе команды, так как тогда они наберут по четыре очка, и в этом случае Украина окажется на втором месте. У нее больше забитых мячей.



Честно говоря, я такое вижу в первый раз, когда коэффициент на ничью в матче меньше, чем на обе забьют. Мне кажется, что катать мяч 90 минут в ожидании счета 0:0 уже никто не будет. Даже если команды будут держать ничью в уме, то они все равно будут пытаться играть вперед.



Для Шевченко это такой себе идеологический момент — искать счастья впереди. Украине не слишком стоит и думать о ничьей. Она может попытаться выиграть матч и сохранить таким образом победное настроение.



Мне кажется, что в такой конфигурации, когда ничья оценивается ниже, чем обе забьют, то ставить надо на обе забьют, тем более что коэффициент очень хороший — 2,06. А ничья может быть и 1:1, и 2:2. Раскрепощенность в линии атаки будет, так что вторить они могут спокойно», — сказал Андронов.