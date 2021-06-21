Северная Македония – Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Северная Македония – Нидерланды.
Ставка: ТБ 9.5 замен за 2.04.
«Одни уже вылетели, другие не просто вышли из группы, а обеспечили себе первое место. Так что игра эта будет сродни товарищеской. Македонцы напоследок сыграют в свое удовольствие, а голландцы, вероятно, смешанным или дублирующим составом попробуют поддержать заданный уровень.
Думаю, что здесь целесообразнее играть на статистике, а не на исходах или тоталах. По крайней мере, некоторые статистические рынки кажутся более предсказуемыми, чем то, что в конечном счете окажется на табло», — сказал Петросьян.
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