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Северная Македония – Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Европы

Северная Македония – Нидерланды: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Европы
Пётр Кондаков
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на групповой раунд Евро-2020 Северная Македония – Нидерланды.

Ставка: ТБ 9.5 замен за 2.04.

«Одни уже вылетели, другие не просто вышли из группы, а обеспечили себе первое место. Так что игра эта будет сродни товарищеской. Македонцы напоследок сыграют в свое удовольствие, а голландцы, вероятно, смешанным или дублирующим составом попробуют поддержать заданный уровень.

Думаю, что здесь целесообразнее играть на статистике, а не на исходах или тоталах. По крайней мере, некоторые статистические рынки кажутся более предсказуемыми, чем то, что в конечном счете окажется на табло», — сказал Петросьян.

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