Аргентина — Парагвай: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка Америки

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Парагвай.
Ставка: победа Парагвая с форой (+1) за 2.03.
«Аргентина — Парагвай — это матч Кубка Америки, где аргентинцы безусловные фавориты. Если взять последние матчи, то сборная Аргентины тяжело играет с командой Парагвая.
Парагвайцы выиграли свою первую игру на турнире у сборной Боливии со счёом 3:1. Ну а что касается Аргентины, то пока на этом турнире, несмотря на то что удалось набрать четыре игрока, выдающуюся игру команда Скалони не показывает. Если и выигрывает, то делает это довольно скромно. Поэтому учитывая неуступчивость команды Парагвая, учитывая то, что Парагвай традиционно серьёзный, зубастый соперник для любой южно-американской команды, я думаю, что ставка +1 на Парагвай смотрится довольно привлекательно», — сказал Кытманов.
- 21 июня 2021
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