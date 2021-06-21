Финляндия — Бельгия, 21 июня: время начала по мск, какой телеканал покажет прямой эфир

21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Финляндия — Бельгия. Начало игры — в 22:00 мск. Прямой эфир матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами бельгийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех сборной Финляндии оценён экспертами в 11.00. А ставки на ничью принимаются за 4.90.



Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Финляндия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьёт Бельгия, сыграет коэффициент 1.11. Гол Финляндии идёт за 2.12. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.43.