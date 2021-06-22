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Евро-2020, Хорватия — Шотландия: во сколько начало матча, трансляция, прогнозы, ставки

Евро-2020, Хорватия — Шотландия: во сколько начало матча, трансляция, прогнозы, ставки
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22 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия — Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на «Матч ТВ». Чтобы продолжить борьбу на турнире, обеим командам нужна победа.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех Шотландии оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

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