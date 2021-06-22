Ничья в игре Евро-2020 Англия — Шотландия принесла клиенту «Фонбет» 4,4 млн рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч 2-го тура группового раунда Евро-2020 между командами Англии и Шотландии. Он поставил 800 тыс. рублей на то, что матч завершится вничью. Букмекер оценил вероятность этого исхода коэффициентом 5.50.
В первом тайме матча команды создали несколько острых моментов. Самый яркий, пожалуй, упустил защитник англичан Джон Стоунс. После подачи в штрафную он с близкого расстояния пробил в штангу ворот Маршалла. Шотландцы ответили ударом О'Доннелла, с которым справился голкипер англичан Джордан Пикфорд. После перерыва игра несколько успокоилась и завершилась нулевой ничьей.
Таким образом, ставка игрока оказалась успешной. На выплату он получил 4 400 000 рублей.
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