Ничья в игре Евро-2020 Англия — Шотландия принесла клиенту «Фонбет» 4,4 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч 2-го тура группового раунда Евро-2020 между командами Англии и Шотландии. Он поставил 800 тыс. рублей на то, что матч завершится вничью. Букмекер оценил вероятность этого исхода коэффициентом 5.50.



В первом тайме матча команды создали несколько острых моментов. Самый яркий, пожалуй, упустил защитник англичан Джон Стоунс. После подачи в штрафную он с близкого расстояния пробил в штангу ворот Маршалла. Шотландцы ответили ударом О'Доннелла, с которым справился голкипер англичан Джордан Пикфорд. После перерыва игра несколько успокоилась и завершилась нулевой ничьей.



Таким образом, ставка игрока оказалась успешной. На выплату он получил 4 400 000 рублей.