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Швеция — Польша: прогноз Ильи Казакова на встречу Евро-2020

Швеция — Польша: прогноз Ильи Казакова на встречу Евро-2020
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Швеция – Польша.

Ставка: ничья за 3.34.

«Снова говорим о Евро-2020 – о каком еще футболе еще можно говорить? Давайте поговорим о матче сборных Швеции и Польши, который закрывает для соперников третий тур в группе. Я предлагаю поставить на ничью и на низ в этой встрече.

Мне кажется, что поляки своего потолка достигли в матче против испанцев, а матче против словаков они выглядели слишком скупо и блекло. Было хорошо видно, что системная и качественная игра у сборной Польши отсутствует.

Шведы не лучше в этом смысле, но они набрали 4 очка и имеют возможность играть в тот футбол, который им даст возможность гарантированно попасть на более легкого соперника. Думаю, что шведы не уступят, будет ничья – уверен в этом исходе на 7 из 10. Также на 9 из 10 уверен, что это будет низовая игра», — сказал Казаков.

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