Швеция — Польша: прогноз Ильи Казакова на встречу Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Швеция – Польша.
Ставка: ничья за 3.34.
«Снова говорим о Евро-2020 – о каком еще футболе еще можно говорить? Давайте поговорим о матче сборных Швеции и Польши, который закрывает для соперников третий тур в группе. Я предлагаю поставить на ничью и на низ в этой встрече.
Мне кажется, что поляки своего потолка достигли в матче против испанцев, а матче против словаков они выглядели слишком скупо и блекло. Было хорошо видно, что системная и качественная игра у сборной Польши отсутствует.
Шведы не лучше в этом смысле, но они набрали 4 очка и имеют возможность играть в тот футбол, который им даст возможность гарантированно попасть на более легкого соперника. Думаю, что шведы не уступят, будет ничья – уверен в этом исходе на 7 из 10. Также на 9 из 10 уверен, что это будет низовая игра», — сказал Казаков.
- 23 июня 2021
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:09
-
07:39
-
07:33
- 22 июня 2021
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:30
-
10:15