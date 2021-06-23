Португалия – Франция: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Европы по футболу

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Португалия – Франция.
Ставка: победа Франции за 2.33.
«Впереди интересная игра. Команды встретятся в Будапеште, где с посещаемостью проблем нет. Наверняка будет полный стадион. В прошлый раз эта арена смутила Францию, потому что болела за хозяев. Но в этот раз публика разделится по симпатиям.
Я жду огненного матча. Так как принципиально важно занять первое место в группе. Потому что выход с первого места — это игра снова в Будапеште при болельщиках, а также против команд с третьего места групп А, В или C.
Португалия дожала Венгрию в конце, забив 3 гола. А вот против Германии команда сделать ничего не смогла. Я предполагаю, что Франция будет играть так же, как и Германия. То есть будет атаковать большими силами и разнообразно. У команды есть для этого все возможности. Состав у Франции самый сильный на этом Евро. А чтобы облегчить себе дальнейший путь, надо занимать первое место.
Конечно, у Португалии очень сильная линия атаки. Думаю, гол они непременно забьют. Но Франция забьёт больше. Уж очень сильно им это надо, и команда хороша.
У меня два прогноза. Первый — это победа Франции. А второй — ТБ (2,5), я верю в гол Португалии, но думаю, что французы забьют больше», — сказал Мор.
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