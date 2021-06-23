Швеция — Польша: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы — 2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Польша.



Ставка: ничья за 3.36.



«Сборная Швеции открыла счет победам еще в отборе на чемпионат мира, где добыла две виктории подряд над Грузией и Косово, после чего не проигрывала.



В первом поединке на Евро-2020 «желто-синие» сумели удержать натиск Испании, после чего достаточно неплохо сыграли против Словакии.



В этом матче скандинавская команда до 77-й минуты не могла пробить ворота противника, но затем Форсберг реализовал пенальти и принес команде победу и место в плей-офф.



От сборной Польши ждали большего, но что-то пошло не так уже в первой игре, когда команда уступила Словакии. Голкипер «белых орлов» открыл счет в матче, причем забил в собственные ворота, после чего опытный Крыховяк потерял контроль над собой и получил красную карточку.



Во второй игре Роберт Левандовски сумел повести за собой команду, при этом капитан отличился на 54-й минуте. Итогом второй встречи стала ничья с Испанией и шанс на выход в плей-офф.



Я считаю, что полякам надеяться на одного Левандовского тяжело. Лично я вижу встречу равных команд и мирный исход, который устроит Швецию.



Ожидаю, что оборона скандинавов сумеет устоять в этой игре», — сказал Мостовой.