Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Швеция — Польша: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы — 2020

Швеция — Польша: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Европы — 2020
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Евро-2020 Швеция — Польша.

Ставка: ничья за 3.36.

«Сборная Швеции открыла счет победам еще в отборе на чемпионат мира, где добыла две виктории подряд над Грузией и Косово, после чего не проигрывала.

В первом поединке на Евро-2020 «желто-синие» сумели удержать натиск Испании, после чего достаточно неплохо сыграли против Словакии.

В этом матче скандинавская команда до 77-й минуты не могла пробить ворота противника, но затем Форсберг реализовал пенальти и принес команде победу и место в плей-офф.

От сборной Польши ждали большего, но что-то пошло не так уже в первой игре, когда команда уступила Словакии. Голкипер «белых орлов» открыл счет в матче, причем забил в собственные ворота, после чего опытный Крыховяк потерял контроль над собой и получил красную карточку.

Во второй игре Роберт Левандовски сумел повести за собой команду, при этом капитан отличился на 54-й минуте. Итогом второй встречи стала ничья с Испанией и шанс на выход в плей-офф.

Я считаю, что полякам надеяться на одного Левандовского тяжело. Лично я вижу встречу равных команд и мирный исход, который устроит Швецию.

Ожидаю, что оборона скандинавов сумеет устоять в этой игре», — сказал Мостовой.

Швеция — Польша. Прогноз: над Маркусом Бергом смеялись, а он выйдет в плей-офф Евро Швеция — Польша. Прогноз: над Маркусом Бергом смеялись, а он выйдет в плей-офф Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021