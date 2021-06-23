Португалия — Франция: ставка Романа Павлюченко на встречу 3-го тура чемпионата Европы-2020

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Европы Португалия — Франция.



Ставка: победа Франции за 2.34.



«Португальцы неплохо стартовали и забили три мяча, хотя испытали много проблем со вскрытием обороны Венгрии (3:0). Во втором противостоянии они тоже провели хороший первый тайм, но у оппонента была просто фантастическая реализация. Как итог, 2:4 с Германией.



На мой взгляд, команда Сантуша показывает неплохой футбол, однако на борьбу за чемпионство претендовать сложно, а при таком раскладе даже выход из группы под вопросом. Единственное, нужно сегодня цепляться за каждый мяч, ведь может пригодиться разница.



Французы же в числе главных претендентов на титул. В первом противостоянии они обыграли Германию (1:0), причём два мяча не засчитаны были из-за офсайда у Киллиана Мбаппе. Крайне сенсационно завершился второй тур — 1:1 против дерзкой Венгрии. Более того, пришлось отыгрываться.



По моему мнению, французы не допустят вторую осечку кряду. Необходимо выходить с первого места в группе, тем более оборона действует на высоком уровне. Думаю, как и немцы, они обыграют португальскую сборную», — сказал Павлюченко.