Германия — Венгрия: прогноз Дмитрия Симонова на игру 3-го тура группового раунда Евро-2020

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Германия — Венгрия.
Ставка: победа Германии с форой (-2) за 1.79.
«Игра сборной Германии произвела сильное впечатление в поединке с Португалией (4:2). У команды Йоахима Лёва горят глаза и виден высокий атакующий потенциал. Ей должно хватить четырёх очков, чтобы выйти из группы, но думаю, немцы постараются обыграть венгров, чтобы занять более высокое место в группе. Если португальцы отнимут очки у французов, у Германии даже есть шанс выиграть группу! Венгры произвели приятное впечатление в обоих матчах на турнире, но думаю, что совершить ещё один подвиг после ничьей с Францией им будет не по силам. Надо признать, что венгры играли самоотверженно, но временами им дико везло. Ожидаю, что Германия одержит уверенную победу с разницей более чем в один мяч. Можно попробовать заложиться на разгром.
Однако на мой взгляд, Франция должна взяться за ум и тоже завоевать три очка. В таком случае французы займут первое место и смогут избежать возможной встречи с Англией в первом же раунде. Немцы в таком случае станут вторыми, даже если выиграют у Венгрии. Букмекеры оценивают вероятность того, что Германия финиширует второй, примерно в 50%. Думаю, это соответствует действительности. Коэффициент выглядит привлекательно», — сказал Симонов.
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