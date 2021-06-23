Португалия — Франция: прогноз Ильи Казакова на встречу группового этапа Евро-2020

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового раунда Евро-2020 Португалия – Франция.
Ставка: победа Франции за 2.27.
«Игра на три исхода. Франция – самая рациональная команда из тех, что я видел на этом Евро. Она играет очень аккуратно, неторопливо. «Трёхцветные» выглядят так, словно им страшно расходовать силы.
Первая потеря у них есть. Дембеле выбыл из строя, но он не настолько системообразующий игрок. Португалия очень хороша в атаке, но то, что мы увидели против Германии, получилось совсем обескураживающе.
Сейчас может сложиться история, когда Португалия уйдёт в закат, набрав три очка. У неё очень и очень плохая разница забитых и пропущенных мячей.
Я предлагаю поставить на победу Франции. Также мне кажется, что встреча будет низовой. Я думаю, именно «трёхцветные» будут диктовать и характер, и темп, и содержание игры.
Не верю, что при Дидье Дешаме команда позволит себе увлечься шапкозакидательским футболом, что все игроки понесутся в атаку. Франция будет вязать Португалию по рукам, по ногам в середине поля и ловить возможность забить», — сказал Казаков.
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