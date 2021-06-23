Швеция — Польша: безусловный фрибет 1500 рублей для ставок на матчи Евро-2020!
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Сегодня, 23 июня, в третьем туре группового этапа Евро-2020 встретятся команды Швеции и Польши. Начало встречи — в 19:00 мск. У вас есть шанс получить фрибет 1500 рублей без условий от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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