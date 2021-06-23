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Футбол, Португалия — Франция, где смотреть онлайн прямой эфир матча Евро-2020, ставки

Футбол, Португалия — Франция, где смотреть онлайн прямой эфир матча Евро-2020, ставки
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23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 в квартете F Португалия — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Россия 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Португалии оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Букмекеры не считают, что матч Португалия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

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