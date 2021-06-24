США — Турция: прогноз Тимура Хабибуллина на игру 1/2 финала Лиги наций

24 июня в матче Лиги наций по волейболу сыграют США и Турция. Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на эту встречу.



Ставка: Келси Робинсон ТМ 14.5 за 1.85.



«Келси Робинсон — доигровщица сборной США. В сборной она играет очень давно. В основном её вызывают для усиления приёма на задней линии. В ключевых матчах Робинсон начинает со скамейки запасных, так как на этой позиции в США играют более сильные волейболистки: Кимберли Хилл, Джордан Ларсон и Мишель Барч-Хэкли.



В этой Лиге наций Келси Робинсон приняла участие в семи матчах, где набирала в среднем по 13,5 очка за матч. Она участвовала в играх с командами второго эшелона, где ей не составило труда набирать более 10 очков за матч. Но в матчах с топ-соперниками она не принимала участие, так как в таких играх доверяли более опытным доигровщицам.



Я считаю, что букмекер переоценил данную линию, так как Робинсон, очевидно, не выйдет в стартовой шестёрке. Она будет выходить по ходу встречи на усиление приёма или на подачу. Исходя из этого, данный тотал весьма валуйный, чем стоит воспользоваться. Предлагаю брать тотал меньше от 14.5 до 12.5», — сказал Хабибуллин.