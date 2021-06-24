Джули Ниемайер — Лесли Керкхове: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч квалификации Уимблдона Джули Ниемайер — Лесли Керкхове.



Ставка: победа Керкхове с форой (+5) за 1.52.



«Ниемайер с каждым сезоном медленно, но уверенно поднимается в рейтинге и улучшает игру. На данный момент немка держится в топ-200. В этом сезоне Джули начала больше времени проводить на WTA-соревнованиях и недавно отметилась дебютным полуфиналом на таком уровне (в Страсбурге). Ниемайер всего 21 год, если она не сбавит обороты и продолжит выступать на таком уровне, то уже через несколько сезонов будет минимум в топ-50. Правда, сейчас теннисистке не хватает опыта и есть проблемы с концентрацией.



Ниемайер тяготеет к вязкому грунту. Впрочем, если немка находится в оптимальной форме и имеет постоянную игровую практику, она конкурентоспособна на всех типах покрытий. Джули не зацикливается ни на атаке, ни на обороне, а действует на корте по ситуации.



Керкхове уже 29 лет, но теннисистка по-прежнему топчется в топ-200 и даже не имеет опыта выступлений на высоком уровне. По сегодняшний день Лесли практически всё игровое время проводит на бюджетных ITF-соревнованиях, где выступаете с перепадами. Это одна из главных причин, почему теннисистка топчется на месте.



Керкхове увереннее и стабильнее выступает на быстрых покрытиях. Лесли действует на корте исключительно первым номером и старается каждым ударом только обострять. После прострелов или удачной подачи она выбегает к сетке, где действует с переменным успехом, но способна с закрытыми глазами забивать смэши.



Странно видеть, что Ниемайер столь явная фаворитка на победу. Всё же стиль игры Керкхове идеально подходит к травяным кортам. Да и это финал квалификации, поэтому можно быть уверенным в том, что Лесли выложится на пределе сил, так как на кону не только рейтинговые очки, но и крупные призовые. Ожидаю, что матч пройдёт в упорной борьбе. Не рекомендую ставить на Ниемайер за столь низкий коэффициент», — сказал Перканюк.