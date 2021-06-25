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«Фонбет» вернёт ставки на победу сборной России на Евро-2020

«Фонбет» вернёт ставки на победу сборной России на Евро-2020
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Мы ждали старта Евро-2020 5 лет и надеялись на успех сборной России. Увы, наши парни уступили лучшим командам своей группы и досрочно завершили выступление на турнире. Однако все, кто верил в команду, получит приятный бонус!

Букмекерская компания «Фонбет» — официальный партнер сборной России по футболу — объявляет о возврате всех ставок на итоговую победу нашей команды на чемпионате Европы. Все пари будут возвращены в полном объеме на ваш счёт. Лето – лучшее время, чтобы сделать ставку в «Фонбет»!

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