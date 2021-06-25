Во сколько играют Италия — Австрия, где смотреть матч Евро-2020, какие прогнозы

26 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Австрия. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Австрии оценён экспертами в 8.40. А ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Италия — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.13. Гол Австрии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.



Проход Италии идёт за 1.27, проход Австрии — за 5.00.