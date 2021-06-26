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Италия — Австрия: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Лондоне

Италия — Австрия: прогноз Романа Павлюченко на матч Евро-2020 в Лондоне
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Австрия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.85.

«Сборные Италии и Австрии встречаются в Лондоне 26 июня.

Итальянцы провели великолепный групповой этап, продемонстрировав стопроцентный результат. Более того, не было пропущено ни одного мяча на турнире. Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) они вовсе уничтожили крупно, а вот с Уэльсом (1:0) возникли небольшие трудности.

Скорее всего, здесь не будет какой-либо сенсации и итальянцы продолжат свой поход по турнирной сетке. Команда находится в феноменальной форме и вполне может вновь оставить свои ворота неприкосновенными.

Австрийцы испытали определённые проблемы, но добились положительного исхода. Им удалось разобраться на старте с Северной Македонией (3:1), так что, несмотря на поражение от Нидерландов (0:2), задел был создан. В третьем туре была обыграна Украина со счётом 1:0.

Думаю, поход Австрии на Евро-2020 закончится именно сегодня. Всё-таки перевес в классе есть, а против фаворитов австрийцам приходится достаточно сложно. Это подтвердила встреча с голландцами».

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