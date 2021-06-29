Франция — Швейцария: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

Сборная Франции проиграла Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния). Основное и дополнительное время завершилось со счётом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счётом 5:4 в пользу швейцарцев.



На 15-й минуте Харис Сеферович замкнул подачу Стивена Цубера. На старте второго тайма красно-белые получили шанс удвоить преимущество, но Рикардо Родригес не реализовал пенальти.



На 57-й минуте Карим Бензема сравнял счёт. Спустя ещё две минуты Бензема оформил дубль, выведя трёхцветных вперёд. На 75-й минуте третий гол французов дальним ударом забил Поль Погба. На 81-й минуте Швейцария сумела отыграть один мяч усилиями Хариса Сеферовича. На исходе основного времени гости спаслись благодаря голу Марио Гаврановича.

В серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 4.25: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4250 рублей. Успех Франции оценивался в 1.69, успех Швейцарии — в 7.20.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.10, на тотал больше 5.5 гола — 17.0, на «обе забьют» — 2.08. Пенальти шёл за 2.85, проход Швейцарии — за 4.15, а точный счёт 3:3 в основное время — за 101.0.