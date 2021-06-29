Англия – Германия: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Англия – Германия.



Ставка: проход Германии за 2.01.



«Самое интригующее противостояние 1/8 финала, да ещё и на «Уэмбли». Не факт, что матч получится зрелищным. На этом Евро их пока не очень много, и даже такие матчи, как Бельгия — Португалия, скорее разочаровывают.



Германия на Евро все три матча провела по-разному. Англичане все три — одинаково. Что получится, когда эта немецкая непоследовательность и непредсказуемость натолкнётся на английскую стабильность, предположить совершенно невозможно. Матч может пойти по какому угодно сценарию.



Но учитывая характер, учитывая исторические реалии, мне кажется, что неправильно считать фаворитом Англию. Пара абсолютно сбалансированная, поэтому, исходя из линии Фонбет, ставка — проход Германии в четвертьфинал», — сказал Дементьев.