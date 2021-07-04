«Динамо» Брест — «Рух»: прогноз Евгения Кузьмича на матч чемпионата Беларуси по футболу
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Профессиональный гандикапер Евгений Кузьмич дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата Беларуси сезона-2021 «Динамо» Брест — «Рух».
Ставка: победа «Руха» за 1.81, тотал больше 2.5 гола в матче за 1.92.
«В воскресенье нас ожидает брестское дерби — первое в сезоне. «Рух» имеет намного крепче состав, с длинной «скамейкой». Игра команды в последнее время стабилизировалась, пошёл набор очков, задача у команды быть в тройке.
«Динамо» на эмоциях выдало старт сезона и был большой набор очков. Сейчас же всё становится на свои места, и команда потихоньку скатывается в середину турнирной таблицы. Ожидаю победу номинальных гостей в хорошей зрелищной игре для болельщиков. Потому выбираю две ставки — победу «Руха» и классический верх».
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