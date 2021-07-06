Италия — Испания, 6 июля: время начала, какой канал покажет прямой эфир матча Евро-2020

6 июля состоится матч полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия — Испания. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1».



Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Италии. Поставить на победу подопечных Роберто Манчини предлагается с коэффициентом 2.66. Выигрыш с 1000 рублей составит 2660 рублей. Успех Испании оценивается в 3.06, а ничья в основное время — в 3.20.



Аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.68. Ставки на «обе забьют» принимаются с коэффициентом 2.02.



Проход Италии оценён в 1.82, проход Испании — в 2.12. На пенальти в основное время дают 3.20, на удаление — 4.00.