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Футбол, Италия — Испания, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020

Футбол, Италия — Испания, смотреть онлайн, где смотреть прямой эфир матча Евро-2020
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6 июля состоится матч полуфинала чемпионата Европы по футболу Италия — Испания. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1».

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Италии. Поставить на победу подопечных Роберто Манчини предлагается с коэффициентом 2.66. Выигрыш с 1000 рублей составит 2660 рублей. Успех Испании оценивается в 3.06, а ничья в основное время — в 3.20.

Аналитики сомневаются, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.68. Ставки на «обе забьют» принимаются с коэффициентом 2.02.

Проход Италии оценён в 1.82, проход Испании — в 2.12. На пенальти в основное время дают 3.20, на удаление — 4.00.

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