Карен Хачанов — Денис Шаповалов: ставка Надежды Петровой на четвертьфинал Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Карен Хачанов — Денис Шаповалов.



Ставка: победа Шаповалова с форой (-3.5) за 1.65.



«Карен Хачанов (25-й сеяный на турнире, 29-я ракетка мира) против Дениса Шаповалова (10-й сеяный, 12-я ракетка мира). В последнем матче Карен в пяти сетах обыграл молодого американца Себастьяна Корду. Матч длился почти 4 часа — 3 часа и 46 минут. А вот Шаповалову для выхода в четвертьфинал потребовалось почти в два раза меньше времени — он достаточно легко разобрался со своим соперником испанцем Роберто Баутиста-Агутом в трёх сетах.



Выход в четвертьфинал — это лучший результат Хачанова на Уимблдоне. Против Шаповалова будет играть очень непросто, он левша, у него мощная подача и отличный удар справа. Шаповалов — паренек более резкий. Думаю, он навяжет борьбу и обыграет Карена. Хачанов неплохо подаёт, держит заднюю линию, а вот с передней линией, выходом к сетке и завершением у сетки у него не очень ладится.



Между собой они уже играли однажды. Шаповалов выиграл тогда матч Кубка Дэвиса в трёх сетах, было это в 2019 году. Думаю, и сейчас Шаповалов победит. Ставлю на его победу с форой (-3.5)», — сказала Петрова.