Евро-2020, Англия — Дания: во сколько начало матча по мск, трансляция, прогнозы и ставки

Сборные Англии и Дании сыграют в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Встреча состоится 7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Первый канал.



Букмекеры считают фаворитом сборную Англии. Ставки на победу «львов» принимаются с коэффициентом 1.70. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1700 рублей. Ничья оценивается в 3.70, победа Дании — в 5.30.



Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.37, тотал меньше 2.5 гола — 1.62. «Обе забьют» идёт за 2.22, гол в первые 15 минут — за 3.80, а волевая победа любой из команд — за 6.70.



На проход сборной Англии дают 1.36, на проход сборной Дании — 3.22. Пенальти в основное время оценивается в 3.20, удаление — в 4.00.