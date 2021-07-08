Англия — Дания: результат матча Евро-2020, как сыграли, какой счёт, кто победил

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии обыграла Данию. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой англичан в дополнительное время (2:1 ДВ).



На 30-й минуте полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор забил гол прямым ударом со штрафного. Через 9 минут английский нападающий Гарри Кейн выполнил разрезающий пас в штрафную на хавбека Букайо Сака, который покатил мяч на форварда сборной Англии Рахима Стерлинга, а датский защитник Симон Кьер в попытке помешать срезал мяч в свои ворота и сравнял счёт.

В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании.

Ставки на ничью в основное время принимались с коэффициентом 3.65: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3650 рублей. Успех Англии оценивался в 1.81, успех Дании — в 6.00.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.66, «обе забьют» — за 2.30. На проход Англии давали 1.38, на точный счёт 1:1 — 7.50.