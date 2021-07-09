Новак Джокович – Денис Шаповалов: ставка Надежды Петровой на полуфинал Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Новак Джокович – Денис Шаповалов.
Ставка: победа Джоковича в четырёх сетах за 3.50.
«Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет играть против теннисиста из Канады российского происхождения Дениса Шаповалова (12-я ракетка мира, левша). Разница у них в возрасте громадная – 12 лет, но уровень игры серьёзный. Шаповалов молодой, амбициозный, голодный.
Шесть раз они встречались между собой и все время побеждал Джокович. В последний раз они играли на ATP Cup в этом году, в Австралии и серб одержал победу в двух сетах. Джокович – профессионал, он знает, как играть на таких стадиях, у него уже, если я не ошибаюсь, 21 Большой шлем, и он реально понимает, что может дальше делать историю – Надаль не играет, Федерер проиграл, и он играет с теннисистом, над которым у него такое превосходство. Очень стабилен Джокович, это его, конечно, коронка, хорошо передвигается.
Шаповалов может быть и неудобным соперником. Как я уже сказала, Денис – левша, а на траве крайне неприятно играть с левшой. Проблема в том, что у него нет стабильности в розыгрышах. Да, он старается резко, мощно сыграть, но Джоковича переиграть ему будет очень сложно. Если бы это был матч из трёх сетов, шанс бы еще какой-то был, а так как тут матч играет из пяти сетов, то в любом случае Джокович сможет найти ключ к победе. Ставлю на победу серба в четырех сетах», — сказала Петрова.
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