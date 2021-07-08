Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок!

9 июля Новак Джокович и Денис Шаповалов сыграют в полуфинальном матче Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.08. На успех Шаповалова можно поставить за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов 9 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Денис Шаповалов получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 33.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на пятый сет принимаются за 6.50.

Анализ матча 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов (09.07.2021)

Уимблдон-2021 подарил огромное количество сенсаций на любой вкус и цвет — от вылета в первом круге Стефаноса Циципаса и до 0:6 в, возможно, последнем сете Роджера Федерера на своём любимом турнире. Неожиданными получились и полуфинальные пары.

Так, однозначный фаворит соревнований Новак Джокович встретится с дебютантом таких стадий ТБШ Денисом Шаповаловым. Статистика личных встреч Джоковича и Шаповалова красноречива — теннисисты провели шесть матчей, каждый из которых завершался победой серба.

Всё, чем может похвастаться канадец, это два выигранных сета. Будем откровенны — совсем негусто. На траве теннисисты ещё не встречались. Если, конечно, не считать выставочную игру на Boodles Challenge, которую, кстати, выиграл Шаповалов. Но для Ноле та встреча значения не имела.

Играть с Джоковичем на Уимблдоне становится так же страшно, как и с Надалем на «Ролан Гаррос». Беспроигрышная серия Новака на кортах Лондона составляет 19 матчей. Последнее поражение на старейшем турнире мира Новак потерпел ещё в 2017 году.

Да и то сложно назвать ту неудачу полноценной. Джокович, всё также будучи главным фаворитом соревнований, попросту не смог доиграть матч 1/4 финала с Томашем Бердыхом. Тогда трофей забрал Роджер Федерер, обыгравший в финале Марина Чилича.

Турнирный путь Новака на текущем Уимблдоне также можно сравнить с выступлениями Надаля в Париже. Уроженец Белграда поочерёдно обыграл Джека Дрэйпера, Кевина Андерсона, Дениса Кудлу, Кристьяна Гарина и Мартона Фучовича. В пяти матчах у Джоковича всего один проигранный сет.

Для 22-летнего канадца предстоящий полуфинал будет первым на турнирах «Большого шлема» — ранее максимумом был четвертьфинал на US Open — 2020. Более того, Денис на мэйджорах обычно не забирался дальше третьего круга. Теперь, что называется, прорвало.

Турнирный путь Шаповалова на Уимблдоне оказался не самым простым. Да, Денис пропустил второй круг (Пабло Андухар снялся до игры), однако в двух из четырёх остальных матчей был вынужден играть пять сетов. Потрепали канадцу нервы Филипп Кольшрайбер (1-й круг) и Карен Хачанов (1/4 финала).

Интересно, что победы над более именитыми соперниками ему доставались проще — 3-0 в играх с Энди Марреем и Роберто Баутиста-Агутом. Накануне с Хачановым канадец не показывал стабильного тенниса и много ошибался, но в двух заключительных партиях смотрелся куда лучше. Прошёл в полуфинал по делу.

Два выигранных сета в шести матчах с Джоковичем — звучит более чем однозначно. Да, канадец — теннисист высокого уровня, однако серб уже давно находится в другой весовой категории. Кажется, и в этот раз Денису особо ничего не светит, и 3-0 в пользу Новака просматривается более чем явно. Коэффициент приятный.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов 9 июля 2021 года

Шаповалов и так прыгнул на текущем Уимблдоне выше головы. Если сербу удастся легко забрать первую партию, борьба в полуфинале может подойти к концу. Как бы то ни было, Новак на порядок сильнее любого другого полуфиналиста, а своё преимущество в классе он умеет реализовывать чуть ли не лучше всех в мире.

Ставка: победа Джоковича со счётом 3-0 за 1.65.