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Новак Джокович — Денис Шаповалов, 9 июля 2021 года, прогноз на матч Уимблдона, смотреть онлайн, прямой эфир

Новак Джокович — Денис Шаповалов. Прогноз: у серба нет конкурентов. Выносите кубок!
Никита Сакун
Джокович — Шаповалов. Прогноз на матч Уимблдона
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Новак Джокович не проигрывает на Уимблдоне 19 матчей подряд. До финала остался один шаг.

9 июля Новак Джокович и Денис Шаповалов сыграют в полуфинальном матче Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.08. На успех Шаповалова можно поставить за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов 9 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Денис Шаповалов получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 33.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на пятый сет принимаются за 6.50.

Анализ матча 1/2 финала Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов (09.07.2021)

Уимблдон (м). 1/2 финала
09 июля 2021, пятница. 15:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

Уимблдон-2021 подарил огромное количество сенсаций на любой вкус и цвет — от вылета в первом круге Стефаноса Циципаса и до 0:6 в, возможно, последнем сете Роджера Федерера на своём любимом турнире. Неожиданными получились и полуфинальные пары.

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Так, однозначный фаворит соревнований Новак Джокович встретится с дебютантом таких стадий ТБШ Денисом Шаповаловым. Статистика личных встреч Джоковича и Шаповалова красноречива — теннисисты провели шесть матчей, каждый из которых завершался победой серба.

Всё, чем может похвастаться канадец, это два выигранных сета. Будем откровенны — совсем негусто. На траве теннисисты ещё не встречались. Если, конечно, не считать выставочную игру на Boodles Challenge, которую, кстати, выиграл Шаповалов. Но для Ноле та встреча значения не имела.

Играть с Джоковичем на Уимблдоне становится так же страшно, как и с Надалем на «Ролан Гаррос». Беспроигрышная серия Новака на кортах Лондона составляет 19 матчей. Последнее поражение на старейшем турнире мира Новак потерпел ещё в 2017 году.

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Да и то сложно назвать ту неудачу полноценной. Джокович, всё также будучи главным фаворитом соревнований, попросту не смог доиграть матч 1/4 финала с Томашем Бердыхом. Тогда трофей забрал Роджер Федерер, обыгравший в финале Марина Чилича.

Турнирный путь Новака на текущем Уимблдоне также можно сравнить с выступлениями Надаля в Париже. Уроженец Белграда поочерёдно обыграл Джека Дрэйпера, Кевина Андерсона, Дениса Кудлу, Кристьяна Гарина и Мартона Фучовича. В пяти матчах у Джоковича всего один проигранный сет.

Для 22-летнего канадца предстоящий полуфинал будет первым на турнирах «Большого шлема» — ранее максимумом был четвертьфинал на US Open — 2020. Более того, Денис на мэйджорах обычно не забирался дальше третьего круга. Теперь, что называется, прорвало.

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Турнирный путь Шаповалова на Уимблдоне оказался не самым простым. Да, Денис пропустил второй круг (Пабло Андухар снялся до игры), однако в двух из четырёх остальных матчей был вынужден играть пять сетов. Потрепали канадцу нервы Филипп Кольшрайбер (1-й круг) и Карен Хачанов (1/4 финала).

Интересно, что победы над более именитыми соперниками ему доставались проще — 3-0 в играх с Энди Марреем и Роберто Баутиста-Агутом. Накануне с Хачановым канадец не показывал стабильного тенниса и много ошибался, но в двух заключительных партиях смотрелся куда лучше. Прошёл в полуфинал по делу.

Два выигранных сета в шести матчах с Джоковичем — звучит более чем однозначно. Да, канадец — теннисист высокого уровня, однако серб уже давно находится в другой весовой категории. Кажется, и в этот раз Денису особо ничего не светит, и 3-0 в пользу Новака просматривается более чем явно. Коэффициент приятный.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Денис Шаповалов 9 июля 2021 года

Шаповалов и так прыгнул на текущем Уимблдоне выше головы. Если сербу удастся легко забрать первую партию, борьба в полуфинале может подойти к концу. Как бы то ни было, Новак на порядок сильнее любого другого полуфиналиста, а своё преимущество в классе он умеет реализовывать чуть ли не лучше всех в мире.

Ставка: победа Джоковича со счётом 3-0 за 1.65.

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