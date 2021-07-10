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Эшли Барти — Каролина Плишкова: прогноз Анны Чакветадзе на финал Уимблдона

Эшли Барти — Каролина Плишкова: прогноз Анны Чакветадзе на финал Уимблдона
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Каролина Плишкова в финале Уимблдона-2021.

Ставка: Плишкова выиграет как минимум один сет за 1.81.

«Финал Уимблдона совсем скоро – Каролина Плишкова сыграет с Эшли Барти. Девушки будут биться за главный трофей турнира – красивую очень тарелочку дают.

Большим фаворитом идёт Эшли Барти. Она играет более вариативно, ей идеально подходит травяное покрытие, у неё нет особенных слабых мест, в отличие от Плишковой. Плишкова держится за счёт подачи и своего мощнейшего форхенда.

На траве очень сложно читать подачу Каролины Плишковой, потому что отскок очень быстрый. Возможно, у австралийки тоже будут с этим делом сложности, так как Плишкова набрала очень хорошую форму. Мне кажется, что она уже ничего не боится.

Понятно, что фаворит Барти, но я думаю, что Плишковой за счёт подачи вполне по силам выиграть сет».

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