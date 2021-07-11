Италия — Англия: прогноз Максима Калиниченко на финал чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: победа Англии с нулевой форой за 1.80.

«Долгожданный финал Евро-2020. В нём встречаются Италия и Англия. Обе команды, можно сказать, не совсем уверенно прошли в эту финальную стадию. На мой взгляд, в полуфинале итальянцы смотрелись хуже испанцев. Но победителей не судят.

Англия же, при всём преимуществе перед Данией, пролезла в финал благодаря левейшему пенальти. То падение Стерлинга в штрафной датчан и решение арбитра настроило полмира против «трёх львов». В финале все, я считаю, будут болеть за Италию, кроме, конечно, самых британцев, которые и так уже отличились своим рвением и поддержкой команды. Неудивительно, ведь именно лондонский «Уэмбли» принимает все важные матчи, в которых участвует их сборная.



Здесь для меня команда Саутгейта выглядит фаворитом. Эта сборная очень прагматичная. Она играет лучше соперника настолько, насколько он позволяет ей это делать.

Здесь решающим фактором может стать то, что Англия играет дома. Склоняюсь всё-таки к тому, что выиграют в этом финале англичане. Они мастеровитее. Моя ставка в этой встрече – победа сборной Англии с форой (0)".