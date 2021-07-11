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Италия — Англия: прогноз Тимура Журавеля на финальный матч чемпионата Европы

Италия — Англия: прогноз Тимура Журавеля на финальный матч чемпионата Европы
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.

Ставка: ничья за 3.08.

«Первое, что напрашивается, — это низ. Англия заточена на нейтрализацию силы соперника. Сама она вяло реализует свои шансы, хотя с Данией уже было лучше, чем на старте турнира.

Италия с таким соперником непонятно на что будет способна. Но за низ мало платят, поэтому вовлекать вас в эту ставку я бы не стал. Мне кажется, что, учитывая ценность матча для англичан, первый финал в большом турнире с 1966 года, в этом противостоянии стоит взять хороший коэффициент — на ничью.

Здесь уже несколько матчей затягивались и ожидания затягивались. Не знаю, будут ли пенальти или нет, но в основное время эти команды между собой отношения не выяснят».

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