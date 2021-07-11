Новак Джокович — Маттео Берреттини: прогноз Анны Чакветадзе на финал Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Маттео Берреттини в финале Уимблдона-2021.



Ставка: победа Берреттини с форой (+2.5) сета за 1.57.

«Финал Уимблдона. Новак Джокович против Маттео Берреттини. У Новака больше опыта. Он может выиграть «Золотой шлем», если выиграет у Берреттини и победит на US Open.



Маттео впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Совсем недавно теннисисты играли на «Ролан Гаррос», и там Берреттини сумел взять один сет на грунте за счёт подачи.



Специалисты совсем не верят в Маттео в этом финале. Огромным фаворитом идёт Новак Джокович. У него есть колоссальный опыт. Он славится тем, что, играя не лучшим образом, всё равно находит ключики к победе. Он понимает, как побеждать, не показывая свою лучшую игру.



У Берреттини есть мощь, подача. Если на этом покрытии ему не удастся взять сет, то на каком тогда? На «Ролан Гаррос» удалось же взять одну партию.



У Джоковича будет лёгкая нервозность, так как он понимает важность исторического момента. Думаю, что Берреттини вполне себе может выиграть сет».