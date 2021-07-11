Италия — Англия: прогноз Ровшана Аскерова на финал Евро-2020 11 июля

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.

Ставка: ничья за 3.10, итоговая победа Англии за 1.85

«Одни выигрывали Евро в доисторические времена — 1968 год, когда играли такие сборные, как СССР, Югославия и ГДР. После этого имели ещё две попытки в 2000-м и 2012-м, но провалили оба финала. Другие вообще впервые узнали, что такое финал чемпионата Европы. Свой единственный титул (чемпионов мира) сборная Англии завоевала в 1966-м на Уэмбли после сомнительного гола. Сейчас — финал на Уэмбли, в который Англия прошла после сомнительного гола. И королева та же на троне.



Сильная сторона Италии — умение терпеть, отбиваться, а потом создать момент в контратаке и нанести разящий укол. Или в серии пенальти оказаться хладнокровнее. Англичане в сериях не очень сильны, а уж в серии с Италией имеют отрицательный опыт: в 2012-м в 1/4 проиграли 2:4. Так что англичане с одной стороны должны играть так, чтобы не доводить до инфаркта всю страну, а с другой — не накосячить в обороне. Саутгейт очень осторожный. В дуэли двух прагматичных тренеров не стоит ждать, видимо, остроатакующего футбола.

Свои забивные качества Италия показала на старте, в группе. А в плей-офф она действовала крайне аккуратно: 0:0 в основное время с Австрией, 1:1 — с Испанией. Особняком стоит матч с Бельгией, где две ошибки соперника привели к двум быстрым голам. А дальше Италия оберегала свои 2:1. Похоже, финал пройдёт по этому же сценарию Манчини. И непохоже, что Саутгейт будет возражать. Это финал. Ставки для каждой из команд высоки как никогда. У Англии первый титул может быть за 55 лет, а Италия впервые за полвека может стать лучшей командой Европы.

Англия может попробовать забить в первые 5-10 минут. И если Италия выстоит, то игра перейдёт в позиционное противостояние. Послематчевые пенальти. Англия должна выиграть свой титул именно по пенальти».