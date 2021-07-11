Италия — Англия: прогноз Александра Елагина на финал чемпионата Европы по футболу

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.

Ставка: итоговая победа Англии за 1.82.

«С первых туров итальянцы влюбили в себя всех поклонников футбола яркой и искромётной игрой. Шутка ли, команда Роберто Манчини не проигрывает с осени 2018 года. И сейчас Италия установила новый рекорд чемпионатов Европы. Включая квалификационные матчи. У них 16 побед подряд. Это уникальное достижение итальянцев. Италия, пусть и не без проблем, стала финалистом. В полуфинале испанцы играли лучше, но итальянцы выстрадали этот матч.



Не очень легко прошли в финал и англичане, пропустившие за шесть матчей всего один гол. Кстати, Джордан Пикфорд установил новый рекорд для англичан. Он превзошёл достижение Гордона Бэнкса. Побил он его всего на одну минуту. Только рекорд состоялся, его зафиксировали, и Дармсгард забил Пикфорду.



В финале равные соперники. Англия играет на своём стадионе при своих зрителях, но это не имеет такого большого значения. Вспомните, как в финале Евро-2016 Франция у себя дома проиграла сборной Португалии.



Мне кажется, что кубок Анри Делоне поднимет над головой сборная Англии. У англичан нет таких побед. Итальянцы выигрывали чемпионат Европы, а вот англичане — ещё нет. Поэтому ставлю на то, что обладателем трофея станет Англия».