Италия — Англия: беспроигрышная ставка 2000 рублей к финальному матчу Евро-2020
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Сегодня, 11 июля, состоится финальный матч Евро-2020. В 22:00 начнётся игра между сборными Англии и Италии. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 2000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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