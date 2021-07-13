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Эксперты назвали фаворита ФНЛ сезона-2021/2022

Эксперты назвали фаворита ФНЛ сезона-2021/2022
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Чемпионат РПЛ стартует только 23 июля, а в ФНЛ команды уже сыграли первый тур. Букмекеры предложили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, фаворит — «Оренбург», поставить на этот клуб можно с коэффициентом 3.50. Оренбуржцы должны были сыграть в РПЛ, но остались дивизионом ниже из-за несоответствия стадиона элитному дивизиону.

За 6.00 можно сделать ставку на «Балтику» или «Ротор». Калининградцы в последние годы подбираются всё ближе к элите, но пока не смогли попасть даже в стыковые игры. Клуб из Волгограда мечтает вернуться в РПЛ спустя год после вылета.

Шансы «Алании» оценили коэффициентом 7.00, а на «Нефтехимик» можно поставить за 8.00. Вероятность чемпионства «Торпедо» аналитики оценили коэффициентом 9.00. Наконец, на «Факел» можно сделать ставку за 11.00. Шансы остальных команд начинаются с отметки в 50.00.

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