Ничья в матче Евро-2020 Англия — Дания принесла клиенту «Фонбет» 6,4 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания. Он поставил на то, что в основное время матча будет тотал больше 1.5 гола. Другими словами, на то, что за 90 минут команды смогут забить как минимум 2 мяча. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.40, игрок поставил 4 560 355 рублей.
Ставка оказалась удачной, причём сыграла уже в первом тайме! На 30-й минуте матча Миккель Дамсгор прямым ударом со штрафного поразил ворота Джордана Пикфорда. Кстати, это был первый пропущенный англичанами мяч на турнире. Команда Саутгейта отыгралась спустя 9 минут. Сильный прострел в штрафную нашёл ногу капитана сборной Дании Симона Кьяера, от которой влетел в ворота Каспера Шмейхеля.
Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 6 384 497 рублей.
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