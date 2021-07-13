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«Шахтёр» С — «Лудогорец»: прогноз Юрия Тесленка на матч квалификации Лиги чемпионов

«Шахтёр» С — «Лудогорец»: прогноз Юрия Тесленка на матч квалификации Лиги чемпионов
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Профессиональный гандикаппер Юрий Тесленок сделал прогноз на матч отборочного раунда Лиги чемпионов «Шахтёр» С — «Лудогорец».

Ставка: победа «Лудогорца» за 1.85.

«Первый матч завершился минимальной победой болгарского клуба 1:0. Правда, в первой игре белорусы сыграли так, будто они недавно вышли из отпуска, а у соперника разгар сезона, а не наоборот. По игре «Лудогорец» должен был побеждать с большей разницей мячей, обстучав перекладины и штанги и не реализовав ещё кучу моментов. Даже находясь не в оптимальных физических кондициях, болгарский клуб сильнее «Шахтёра» и разница в классе очевидна.

В ответной игре белорусам будет не легче. Конечно, если бы домашний поединок игрался в Солигорске или хотя бы Минске, то какой-то плюсик для белорусов бы был. А так, учитывая сложившуюся авиационную обстановку в Беларуси и отсутствие возможности у «Лудогорца» прилететь в Беларусь из Болгарии, ответка будет сыграна на нейтральном поле в Белграде на стадионе «Чукарички».

Думаю, в ответной игре мы увидим более смелый и напористый «Шахтёр», но и «Лудогорец» должен прибавить, а чтобы не доводить дело до нервной концовки, болгарам нужно побеждать», — сказал Тесленок.

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