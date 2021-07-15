«Фонбет» перечислил 600 тыс. рублей в благотворительные фонды Москвы

Букмекерская компания «Фонбет» выделила около 600 тысяч рублей на благотворительность в рамках программы «Ставка на добро» двум организациям в июле 2021 года.



Благотворительный фонд «Подсолнух» из Москвы получил 480 700 рублей. Средства пошли на оплату медицинских препаратов для Детской областной клинической больницы ГБУЗ ДОКБ. Юные пациенты получат необходимый для лечения иммуноглобулин.



Столичному фонду «Долголетие» оказали помощь в размере 118 000 рублей. Эта сумма пойдёт на покупку и установку оборудования для дома престарелых Прилузского района республики Коми.



Всего с апреля 2021 года «Фонбет» оказал фондам, социальным центрам и больницам помощь на сумму более чем на 122 миллиона рублей. Подробности о деятельности компании в рамках «Ставки на добро» можно узнать на специальной странице.