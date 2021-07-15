Олимпиада-2020: прогноз Артура Петросьяна на победителя футбольного турнира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на победителя Олимпиады-2020 по футболу.



Ставка: победа Испании за 3.00.



«За перипетиями на Евро мы немножко забыли уследить за всеми новостями, которые там происходят. Тем временем все команды на днях опубликовали заявки, поэтому можно уже сделать какие-то выводы и чем-то вкусным воспользоваться, пока коэффициенты не начали падать.



Мне кажется, что главным фаворитом является сборная Испании. Причин несколько. Во-первых, состав — самый мощный, самый сыгранный. Тренер Луис де ла Фуэнте практически с тем же составом выиграл в 2019 году чемпионат Европы U19, поэтому с «химией» в этой команде всё в порядке. Если не ошибаюсь, то сразу шесть человек из взрослой сборной Испании, которая только что играла на Евро, поедут в Японию. Мне кажется, что эта команда набирала по ходу турнира, поэтому у этих игроков некоторое состояние невыполненной работы. Думаю, все будут гореть желанием выиграть золото Олимпиады. Педри, Ольмо, Оярсабаль, Симон, Себальос — команда подобралась очень боеспособная.



Также дам маленький экспрессик на исход группового этапа. Как мне кажется, есть валуй в том, чтобы поставить на победы в своих группах сборных Испании и Бразилии. Если кто-то из них займёт не первое место, то они попадут друг на друга в четвертьфинале. Если Испания вдруг не выиграет Олимпиаду, то бразильцы это сделать будут обязаны», — сказал Петросьян.