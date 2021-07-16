«Томь» — «Балтика»: прогноз Вячеслава Киреева на матч 2-го тура ФНЛ

Профессиональный каппер Вячеслав Киреев дал прогноз на матч 2-го тура ФНЛ «Томь» — «Балтика».
Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 1.60.
«Балтика» явно должна быть сильнее. Банально у них лучше физическая готовность и качественнее состав. «Балтика» провела полноценные сборы, где сыграла много матчей с сильными соперниками: «Уфа», «Торпедо», «Ротор». Калининградцы смотрелись достойно. В первом туре проявили характер и увезли очки из Воронежа, хотя дважды проигрывали в счёте в два гола.
«Томь» готовилась принять участие в ПФЛ, но в последний момент перед самым стартом ФНЛ они заменили «Чайку», которую понизили в классе за участие в договорных играх. Для «Томи» это стало полной неожиданностью, в срочном порядке команда дозаявила новых игроков. При таких условиях нереально хорошо подготовиться к турниру, футболисты в разной степени физической готовности и толком не сыгранны. Плохая физическая форма ощущалась по ходу игры первого тура.
Думаю, домашний фактор не поможет «Томи». «Балтика» должна быть сильнее», — сказал Киреев.
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