Александр Бублик – Кевин Андерсон: прогноз Надежды Петровой на матч турнира в Ньюпорте

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Ньюпорте Александр Бублик – Кевин Андерсон.
Ставка: победа Андерсона за 2.09.
«Если говорить о мировом рейтинге, то Александр Бублик из Казахстана стоит 37-м, в то время как его сегодняшний соперник Кевин Андерсон из Южной Африки – 113-й. Кроме того, Бублик на 11 (!) лет младше своего соперника. Андерсен был в рейтинге намного выше, но в последнее время играет мало, судя по всему, у него была какая-то травма. Вообще, трава — его одно из любимых покрытий. И я бы на рейтинг не обращала бы внимание.
Андерсон должен показать свой класс. Он и постарше, и поопытнее. Он доходил когда-то до полуфинала Уимблдона, но, как я сказала, сейчас сильно упал в рейтинге. Всё же фаворитом считаю Андерсона. У него такая мощная подача, хороший, плотный удар справа, он всё время идёт на сетку – как раз, то, что необходимо для игры на траве, играет в классический для травы теннис.
Плюс он такой здоровый, габаритный. А вот Бублик придерживается игры на задней линии. Мне кажется, что у казаха просто не хватит терпения играть с Андерсеном. Ставлю на победу Кевина».
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