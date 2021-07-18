Формула 1, Гран-при Великобритании. Прогноз Вячеслава Карпова на гонку 18 июля

Журналист Вячеслав Карпов дал прогноз на гонку Гран-при Великобритании, 10-го этапа Формулы-1 сезона-2021.



Ставка: победа Хэмилтона за 2.60, победитель опередит ближайшего преследователя более чем на 8 секунд за 1.80, Норрис попадёт в топ-3 за 4.00, Ферстаппен установит быстрый круг за 2.20.

«В обновлённом формате проходит уик-энд Формулы-1 в Великобритании, но изменения не касаются гонки – она стандартная.



Думается мне, что в команде Mercedes сделают всё, чтобы на родине Льюиса Хэмилтона обеспечить ему победу, потому что уже 5 гонок подряд Mercedes не присутствует на первой ступени подиума. Дома перед своими болельщиками Льюису захочется блеснуть. Не очень верят в его победу букмекеры, поэтому стоит поверить нам. Коэффициент 2.60 на победу британца.



Думается, что победа должна быть убедительной. Отрыв более восьми секунд на финише от обладателя второго места котируется за 1.80.



Если уж верить в британцев, то давайте отдадим должное Ландо Норрису. McLaren хорошо едет в этом сезоне, Норрис уже был на подиуме, так почему бы на домашней гонке ему себя отлично не проявить? Да, ставка дерзкая, коэффициент 4.00, но он и его команда сейчас в хорошей форме.



Конечно, Ферстаппен не будет на вторых ролях, будет бороться впереди, поэтому может поставить лучший круг. Букмекеры оценивают такой исход коэффициентом 2.20».