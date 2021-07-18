Марк-Андре Хуслер — Фелисьяно Лопес: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Гштааде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Гштааде Марк-Андре Хуслер — Фелисьяно Лопес.

Ставка: тотал больше 21 гейма за 1.72.

«Интересный грунтовый турнир в Гштааде открывает следующую теннисную неделю. Понятно, что топов здесь не увидим — скоро Олимпиада, но посмотреть будет на кого. К примеру, на местных талантов Стрикера с Риди, ну и на очередную попытку закрепиться на АТР уровне Марка-Андре Хуслера.



Хуслер, в принципе, паренёк толковый и с крепкой, поставленной подачей. На грунте также некоторые успехи имеет, вспомним Кицбюэль прошлого сезона, где он выстрелил и до полуфинала добрался. Домашний турнир — отличная возможность набрать очки, ожидаем предельный настрой от швейцарца.



По Лопесу много писать не будем: испанец с возрастом не теряет отличную подачу, и это главное для нашей ставки. Частенько тай-брейки играет Фелисьяно, в предстоящей встрече также ожидаем минимум один затяжной сет».