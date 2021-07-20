«Ференцварош» — «Жальгирис»: прогноз Владислава Турова на матч отбора Лиги чемпионов

Профессиональный гандикапер Владислав Туров дал прогноз на матч «Ференцварош» — «Жальгирис».



Ставка: победа «Ференцвароша» с форой (-1.5) за 1.95.



«Ференцварош» этот сезон начал с новым тренером, который сменил на посту Сергея Реброва. Именно украинский наставник поднял уровень чемпиона Венгрии до групповой Лиги чемпионов. Однако костяк команды остался, также были точечные усиления, поэтому «Ференцварош» точно не стал слабее. Будем откровенны, что и новый тренер в лице Питера Штогера — замена достойная. Сезон «Ференцварош» начал более чем уверенно с двух побед над «Приштиной» с общим счётом 6-1. Также в предсезонке было сыграно четыре матча, где во всех были победы.



«Жальгирис» — представитель чемпионата Литвы. В предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов по сумме двух матчей (5:2) прошли североирландский «Линфилд». Будем откровенны, что уровень чемпионата Литвы на порядок ниже, чем Венгрии. С «Линфилдом» повезло, соперник ещё из более слабого чемпионата. Вообще «Жальгирис» явно не уровень Лиги чемпионов. Также нужно учитывать, что из-за дисквалификации не сыграют основной защитник Диав и полузащитник Юзела.



«Ференцварош» перед своими болельщиками всегда играет смело в атаку даже с топ-соперниками. Класс игроков у хозяев более чем достаточен, чтобы решать уверенный выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов уже в первом матче», — сказал Туров.