Мексика — Франция: прогноз Ивана Млечного на матч ОИ-2020 в Японии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на Олимпийские игры на матч Мексика — Франция.



Ставка: ТБ 2.5 за 2.14.



«Олимпийские игры — дело интересное, мы имеем возможность узнать много новых имён, да и следить за подобным турниром одно удовольствие. Сразу хочется отметить формат заявки. В состав попадают футболисты до 23 лет, при этом можно заявить трёх игроков старше этого возраста и очень интересно наблюдать за тем, кого страны всё-таки подтягивают для подобных соревнований.



Очевидно, что французы — один из главных фаворитов этого турнира. Всё-таки в этой стране молодые футболисты развиваются без остановки, и талантливейший состав можно собрать практически в любых возрастных рамках. Интересно ещё то, что из множества опытных игроков, которых можно было бы заявить на этот турнир, одним из троих стал Андре-Пьер Жиньяк, которому уже 35. Это уж точно не один из первых вариантов, который придёт вам на ум, если вы захотите подыскать опытного француза, но я думаю, что Риполь знает, что он делает. Жалко, конечно, что «ПСЖ» не отпустил Мбаппе в связи с подготовкой клубного чемпионата, с ним было бы интереснее.



У Мексики тоже есть чему удивляться, начнём с того, что мексиканцы выиграли Олимпийские игры в 2012 году. Из опытных игроков, которых они заявили на турнир, хочется обратить внимание в первую очередь на голкипера Очоа, мы с вами помним, как он тащил свою сборную на чемпионате мира в Бразилии.



В общем, матч обещает быть жарким, да и молодёжные первенства часто отличаются своим большим количеством голов. Поэтому предлагаю обратить внимание на расклад — тотал больше 2.5. Мне кажется, мы увидим интересный футбол», — сказал Млечный.