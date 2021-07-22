«Сочи» — «Кешля»: прогноз Ивана Млечного на матч квалификации Лиги конференций 22 июля

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч Лиги конференций «Сочи» — «Кешля».



Ставка: победа «Сочи» и ТМ 2.5 за 2.72.



«Слишком много всего нового нас ждёт. Старт нового турнира Лиги конференций, новый российский клуб в еврокубках — и всё это в момент, когда для аналитики у нас есть только предсезонные матчи. Конечно, отталкиваться от всего этого сложно, но всё же, пускай российский чемпионат не самый сильный, но он явно сильнее, чем чемпионат Азербайджана. Пускай сочинцам предстоит сыграть и с обладателем кубка Азербайджана, но этого соперника они проходить должны, букмекеры, кстати, с этим раскладом тоже согласны.



Но чего ждать от «Сочи» в домашнем матче? Мы видели, что они обкатывали свой новый состав. Команду покинули несколько ключевых игроков, но взамен тоже появились качественные исполнители. И наконец-то не из «Зенита». Конечно, сочинцы будут играть на победу, но это еврокубки. Когда команда из Азербайджана или подобных стран выходит в еврокубковый турнир, пускай это и не самый престижный турнир, то на гостевой матч они приезжают умирать и постараться сохранить свои ворота в неприкосновенности. «Сочи» будет владеть инициативой, будет вести игру, но даже один гол в первом матче эту игру не раскроет. Мы все знаем на примере российского чемпионата, что бывает, когда одна из команд выставляет «автобус», и мне кажется, что «Сочи» ждёт именно это.



Поэтому в любом случае я уверен, что «Сочи» уж точно не проиграет, но много голов ждать от этой встречи не приходится. Мой прогноз на этот матч: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.