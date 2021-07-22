«Гент» — «Волеренга»: прогноз Алексея Смирнова на встречу квалификации Лиги конференций

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2021/2022 «Гент» — «Волеренга».



Ставка: победа «Гента» с форой (-1) за 1.87.



«Встреча двух команд, которые предпочитают действовать смело в атаке и не ставить «автобусы» у своих ворот. При всем при этом увлечение игрой в нападении может пойти в минус одной из сторон. Я предполагаю, что после финального свистка в хорошем настроении будут только хозяева поля.



«Гент» — фаворит матча, с чём спорить я даже и не собираюсь. Можно отметить, что уровень футбола в Бельгии выше, чем в Норвегии, но это не самый важный момент. Всё дело в возможностях и действиях на поле конкретных команд.



Бельгийцы много думают о балансе между линиями, а потому они редко совершают необязательные ошибки. «Волеренга» же привыкла действовать очень свободно против клубов из внутреннего чемпионата, но здесь у неё могут отобрать этот комфорт. К тому же норвежцы при своём желании атаковать часто не успевают возвращаться назад, создавая варианты для контратак противников. За счёт этого «богема» уже не раз теряла очки там, где их можно было легко заработать. Я убеждён, что хозяева готовы к этому поединку лучше, чем их оппоненты, а потому ставлю на Ф1(-1)», — сказал Смирнов.